De Schuyteneer, 19 ans, remporte la deuxième victoire d'étape belge

Steffen De Schuyteneer (Lotto Dstny Development) s'est adjugé jeudi la cinquième étape du Giro Next Gen, le Tour d'Italie pour les coureurs de moins de 23 ans. Son compatriote et coéquipier Jarno Widar conserve le maillot rose de leader.

Après une étape plate de 138 kilomètres entre Bergame et Crémone, De Schuyteneer s'est montré le plus rapide au bout d'un sprint massif. L'Allemand Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek Future Racing) a terminé deuxième, comme mercredi, l'Italien Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) troisième et un autre Belge, Zeno Moonen (Wanty-ReUz-Technord), cinquième.

Il s'agit de la deuxième victoire d'étape par un Belge dans ce Tour d'Italie des moins de 23 ans, après celle de Jarno Widar dans la première étape de montagne (la troisième étape de cette 47e édition). Le Limbourgeois de 18 ans est toujours en tête du classement avec 34 secondes d'avance sur le Français Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling U23) et 47 secondes sur l'Espagnol Pablo Torres (UAE Emirates Gen Z).