Deux belles courses et une pluie de stars au départ: le cyclisme revient en force dès lundi sur RTL Sports

En effet, le 17 février, vous pourrez suivre la Clasica Jaen et la rentrée de Wout van Aert sur RTL Club et RTL Play dès 15h20. Sous le soleil de l'Andalousie, notre compatriote tentera de succéder à Oier Lazkano. Notez aussi la présence de Tiesj Benoot dans cette liste d'engagés.

Mais pour faire suite à ce petit apéro, place au plat de résistance, avec l'arrivée du Tour d'Algarve. Du 19 au 23 février, retrouvez nos experts pour cette course à étape palpitante, qui offrira une lutte intense entre certains des plus grands coureurs de la planète. Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Biniam Girmay, Arnaud De Lie: tous seront présents pour une ultime répétition avant les Flanders Classics.

Le tout sera donc à suivre en direct et en intégralité sur RTL Club et RTL Play dès 16h05. Mathieu Istace, Gordon De Winter et Fréderic Amorison se chargeront de vous faire vivre la course. Voilà notre petit cadeau pour les amoureux du vélo !