Deux forfaits de taille pour la Suisse, Marlen Reusser et Jolanda Neff renoncent aux JO

Médaillées toutes les deux aux Jeux Olympiques de Tokyo lors de l'été 2021, les Suissesses Marlen Reusser et Jolanda Neff doivent renoncer aux JO de Paris pour "des problèmes de santé", a annoncé le comité olympique suisse lundi.

Médaillée d'argent du contre-la-montre en cyclisme sur route à Tokyo, Marlen Reusser "n'est pas suffisamment remise des conséquences d'une infection virale qui la tiennent éloignée des courses depuis près de deux mois et l'empêchent de s'entraîner correctement". Reusser, 32 ans, est remplacée dans la sélection par Elena Hartamnn pour le contre-la-montre et la course en ligne.

Championne olympique en mountainbike, Jolanda Neff, 31 ans, ne pourra pas défendre son titre en cross-country à la suite de "difficultés respiratoires lors d'efforts soutenus", a précisé Swiss Olympic. Elle est remplacée par Sina Frei qui avait décroché l'argent à Tokyo à l'occasion d'un historique triplé suisse. Linda Indergand avait pris la 3e place dans la capitale japonaise il y a trois ans.