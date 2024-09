Deuxième titre pour Grace Brown avec l'or sur le relais mixte: "Les mots me manquent"

Les six membres de chaque équipe devaient parcourir un total de 53,7 kilomètres. Les messieurs s'élançaient en premier et Ben O'Connor, Jay Vine et Michael Matthews ont donné à l'Australie une avance de sept secondes sur l'Italie à mi-parcours. "Nous devions ensuite terminer le travail", a réagi Brown après la course. Elle était accompagnée par Ruby Roseman-Gannon et Brodie Chapman. L'Australie a finalement remporté l'épreuve avec 85/100e d'avance sur l'Allemagne.

"J'ai ressenti une certaine pression aujourd'hui après mon titre de dimanche", a reconnu Brown. "Nous ne savions pas dans les derniers kilomètres à quel point l'écart avec l'Allemagne était faible et c'était peut-être finalement une bonne chose mentalement. C'est formidable qu'après dimanche, je décroche à nouveau l'or. Les mots me manquent pour exprimer ma satisfaction".