Deuxième victoire de Bryan Coquard, qui reprend la tête du général

Bryan Coquard a remporté la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour (Fra/2.1), l'ancien Circuit de la Sarthe, jeudi, entre Baugé-en-Anjou et Mayenne (197,1 km). Le Français de Cofidis, vainqueur au sprint, reprend la tête du général, qu'il avait laissée au Norvégien Erlend Blikra (Uno-X) mercredi.

Les Français Benjamin Thomas (Cofidis), Léo Danès (CIC U Nantes Atlantique) et Valentin Tabellion (Go Sport - Roubaix Lille Métropole), l'Irlandais Ben Healy (EF Education-EasyPost), l'Australien Cyrus Monk (Q36.5) et l'Espagnol Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi) ont animé l'étape.

Thomas et Healy restaient à deux devant alors qu'il restait une petite trentaine de kilomètres. Leur aventure prenait fin à 8 bornes du but.