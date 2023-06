Dylan Groenewegen double la mise dans la 2e étape

Dylan Groenewegen (Jayco-Alula), porteur du maillot de leader du classement général, a également inscrit la 2e étape du 29e Tour de Slovénie (2.Pro) à son palmarès jeudi. Il s'est montré le plus rapide à l'arrivée des 163,7 km qui ont mené les coureurs de Zalec à Ormoz. Le Néerlandais a devancé au sprint l'Italien Matteo Moschetti (Q36.5) et l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious).

Vendredi, la 3e étape Grosuplje-Postojna (173,4km) proposera un profil plus accidenté.

Vainqueur de la première étape mercredi, Groenewegen, 29 ans, a décroché la 69e victoire de sa carrière, la 6e de la saison. Il porte son avance au général à 10 secondes sur Moschetti et Bauhaus.

La course s'achève dimanche à Novo Mesto où sera jugée l'arrivée de la 5e étape. On connaîtra à ce moment-là le successeur du Slovène Tadej Pogacar, vainqueur des deux éditions précédentes et qui est absent cette année.