Dylan Teuns: "J'étais costaud mais il y avait plus fort que moi"

"Je pense que je peux battre Cosnefroy au sprint mais, mercredi, il avait pu se ménager un peu dans la finale, étant revenu à l'avant seulement dans le dernier tour", a expliqué Dylan Teuns. "Je savais donc que le sprint serait difficile contre des coureurs un peu plus frais que moi qui étais dans le trio de tête initial. J'ai eu le chance de voir mon équipier Joe Blackmore revenir sur la tête de course et livrer un gros travail dans le dernier kilomètre et demi où il a tout donné pour récupérer van den Berg qui s'était échappé. J'ai continué à mettre la pression pour éviter un ralentissement du rythme dans le groupe".

Evoquant le sprint final, Teuns a expliqué qu'il a vu "une ouverture sur la gauche". "J'ai donc lancé mon sprint, je pense que j'ai fait le bon mouvement. J'étais costaud pour ce sprint mais il y avait quelqu'un qui était plus fort que moi", ajoute Teunes, dont le meilleur résultat dans la course brabançonne avant cette année était sa 8e place en 2022.