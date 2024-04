Elisa Balsamo : "Cette 2e place doit me donner plus de confiance en moi"

L'Italienne Elisa Balsamo n'a pas pu résister au sprint en force livré par la championne du monde belge Lotte Kopecky samedi sur la piste de Roubaix. La coureuse de 26 ans de l'équipe Lidl-Trek est montée sur la 2e marche du podium de la course nordiste qu'elle avait terminée en 57e position en 2021 et 58e en 2023 et dont elle avait été éliminée par les commissaires en 2022 pour "bidon collé" à sa voiture.

"J'ai été un peu déçue après l'arrivée mais très vite j'ai réalisé que je n'aurais jamais espéré monter sur le podium à Roubaix avant le départ de la course", a indiqué Elisa Balsamo. "J'ai eu beaucoup de soutien de ma coéquipière Ellen van Dijk dans la finale, l'équipe ayant décidé que je jouerais le sprint. Ce fut un bien car la course, je l'avoue, a été très dure. Je pense avoir livré une bonne prestation et un bon sprint. A Roubaix, ce n'est pas la plus forte qui gagner mais celle qui a les jambes les plus fraîches. J'aurais peut-être dû lancer mon sprint un peu plus tard, mais, cela, on le dit après l'arrivée. Je pense que j'étais simplement fatiguée après une journée en totale concentration."

"Nous avons voulu prendre le contrôle dans les trois premiers secteurs pavés", a ajouté Elisa Balsamo. "L'équipe s'est positionnée à l'avant, ce qui était très difficile car tout le monde se battait pour être devant. Nous sommes donc restées groupées dans le peloton dans les premiers secteurs. Ma coéquipière Ellen van Dijk a attaqué pour tenter de terminer seule, ce qui est toujours une option. Mais le sprint a été finalement inévitable. Je suis très contente de mon résultat. J'espère que cette deuxième place va m'aider pour les prochaines courses."