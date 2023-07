Fien Delbaere est la première Belge à abandonner

Il n'y a plus que six coureuses belges dans le peloton du Tour de France Femmes. Fien Delbaere (Israel-Premier Tech-Rolland) a abandonné lundi dans la deuxième étape.

Delbaere a d'abord peiné à suivre le rythme dans la partie vallonnée entre Clermont-Ferrand et Mauriac, et a ensuite abandonné la course. Le Tour de France Femmes était le premier grand tour de la carrière de la cycliste de 27 ans, qui a vécu une saison malchanceuse dans l'ensemble.

Delbaere était l'une des quatre coureuses à abandonner mardi. Il reste 149 participantes pour les six derniers jours de course.