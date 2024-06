Filippo Ganna champion d'Italie du contre-la-montre pour la 5e fois

Ganna, 27 ans, s'adjuge le National italien du chrono pour la 3e année de suite, la 5e total. Il avait décroché ses deux premiers titres en 2019 et 2020. Avec cinq titres, le coureur d'INEOS, double champion du monde du contre-la-montre (2020 et 2021), se trouve à une victoire du record de six titres de Marco Pinotti (2005, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2013).

En Norvège, Soren Waerenskjold (Uno-X) a conservé son titre de champion national du contre-la-montre à Bodo. Il a couvert les 27 km du tracé en 34:14 (47,32 km/h), devançant de 1 secondes Tobias Foss (INEOS Grenadiers), le champion du monde 2022 de la discipline, et Andreas Leknessund (Uno-X) de 51 secondes.