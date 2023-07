Filippo Ganna: "De bonnes sensations en vue du mondial de contre-la-montre"

"Mon coéquipier Joshua Tarling est très près de moi, à 8 secondes, et je salue aussi la troisième place de mon autre coéquipier Connor-Swift, à 30 secondes", a commenté très succinctement Filippo Ganna après son succès montois."Je pense que Joshua, 19 ans peut devenir un des plus grands spécialistes du chrono. Ma victoire à Mons vient s'ajouter à mon succès dans la première étape et cela est très important pour moi et pour mon équipe, pour notre moral à tous. C'est un bon signe dans l'optique du championnat du monde, où je retrouverai les Evenepoel et van Aert. On annonce, par ailleurs, partout que Remco serait dans l'équipe INEOS en 2024, il y a beaucoup de rumeurs concernant cela, mais on verra", a commenté Ganna.

La cinquième et dernière étape du Tour de Wallonie sera disputée mercredi entre Banneux et Aubel. "Je sais que la 5e et dernière étape est la plus longue et la plus dure du Tour de Wallonie. Je veux y donner le meilleur de moi-même mais le premier objectif est de me reposer d'ici-là. Ce que je retiens de la journée de mardi est que j'ai essayé de livrer la meilleure prestation possible et je gagne ce chrono avec des sensations satisfaisantes."