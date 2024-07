Filippo Ganna remporte la 4e étape, Diego Ulissi conserve son maillot de leader

L'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) s'est imposé au bout de la quatrième et avant-dernière étape du Tour d'Autriche (2.1) après une course de 151,7 km entre St. Johann Alpendorf et Kals samedi. Son compatriote Diego Ulissi (UAE Emirates) et son coéquipier colombien Brandon Smith Rivera, respectivement deuxième et troisième, complètent le podium de l'étape du jour. Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) a terminé dans le top 10 avec une septième place.