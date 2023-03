Gerben Thijssen, vainqueur : "C'est incroyable de battre quelqu'un comme Caleb Ewan"

"C'est vraiment fantastique de gagner ici. Au début, je pensais que j'étais deuxième, mais apparemment, après avoir regardé la photo-finish, ils ont vu que j'avais franchi la ligne d'arrivée en premier. C'est énorme de pouvoir battre Caleb Ewan. J'ai récemment participé au Tour des Émirats arabes unis, mais cela a été un échec. Je n'ai pas obtenu les résultats que je souhaitais là-bas. J'étais un peu dans le creux de la vague après cela. Cependant, je me suis ressaisi et j'ai abordé cette course avec confiance. Je me suis vraiment bien entraîné la semaine dernière."

Thijssen a levé les bras à trois reprises la saison dernière: sur les Quatre Jours de Dunkerque, au Tour de Pologne et sur la Flèche de Gooik. À Roulers, il a conquis sa première victoire cette année. "L'équipe a une confiance incroyable en moi. C'était également le cas aujourd'hui. Mes coéquipiers se donnent vraiment pour moi. Cela me rend tellement heureux. C'est une victoire pour toute l'équipe. C'est incroyable que je puisse battre quelqu'un comme Caleb Ewan, l'un des hommes les plus rapides du monde", a déclaré Thijssen.

"Mon directeur sportif, Dimitri Claeys, m'avait dit de prendre la roue d'Ewan en cas de sprint massif. C'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas abandonné ma place. À la fin, je suis arrivé à côté d'Ewan et j'ai fait une différence minuscule, mais suffisante pour gagner", a conclu Gerben Thijssen.