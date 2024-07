Girmay et Intermarché-Wanty remportent le maillot vert: "Fantastique, avec notre budget"

Girmay n'a eu qu'à terminer le dernier contre-la-montre à Nice dimanche pour s'assurer le maillot vert. Sur la ligne, il a été accueilli par certains de ses coéquipiers, dont Laurenz Rex. Pour Girmay, 24 ans, et pour Intermarché-Wanty, remporter le maillot vert constitue un moment immensément fort. "Nous avons le plus petit budget du WorldTour. Alors remporter trois victoires d'étape et le maillot vert, c'est vraiment fantastique", s'est réjoui Girmay, qui roule pour la formation wallonne depuis août 2021.

Samedi, Girmay a déjà célébré le maillot vert en terminant bras dessus, bras dessous avec ses coéquipiers Rex, Mike Teunissen et Hugo Page au sommet du Col de la Couillole. "Honnêtement, depuis le début du Tour, j'ai eu des coéquipiers incroyables. Nous avons eu une bonne ambiance et un bon esprit d'équipe. Le staff, la direction de l'équipe, les patrons et certainement les coureurs, je veux leur dire merci. Nous avons travaillé incroyablement dur pour protéger ce maillot. Nous avons donné tout ce que nous avions en nous", a conclu Girmay, qui est non seulement le premier Érythréen à remporter le maillot vert, mais aussi le premier Africain à décrocher un maillot distinctif sur la Grande Boucle.