Grand Prix de Denain: le jeune Matthew Brennan lève les bras devant 5 Belges, De Lie "pas encore top"

Matthew Brennan s'offre à 19 ans sa première victoire chez les professionnels. Il a dominé aisément au sprint ses compagnons d'échappée devançant dans l'ordre Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) 2e, Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) 3e, Florian Vermeersch (UAE Emirates-XRG), 4e, et Brent Van Moer (Lotto) 5e. Alec Segaert (Lotto) était encore dans ce groupe pour finir 8e.

A 30 seconds, Arnaud De Lie (Lotto) a réglé le sprint du peloton terminant 9e. "Moins mauvais que les autres jours", a indiqué le coureur wallon. "J'ai été prudent en début de course, notamment, pour éviter la chute. Finalement, j'ai pu disputer le sprint du peloton où j'ai été le plus rapide. Cela me rassure un peu, mais je dois avouer que ce n'est pas encore top'."