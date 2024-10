Harm Vanhoucke quittera Lotto Dstny à la fin de la saison pour Q36.5

Vanhoucke, 27 ans, n'a pas encore empoché la moindre victoire dans sa carrière. Il a néanmoins décroché plusieurs places d'honneur cette saison sur la Classic Grand Besançon Doubs (4e), le Tour du Jura (5e), la Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes (3e) ou encore le Tour d'Hongrie (6e), remporté par Thibau Nys.

"Je pense que c'est une belle opportunité de rejoindre une équipe avec beaucoup de potentiel et je suis reconnaissant pour la confiance qu'ils ont en moi et nos plans pour l'avenir. Mes objectifs sont de bien prester dans les courses à étapes en me concentrant sur le classement général, surtout sur les courses d'une semaine comme le Tour de Romandie et le Tour de Suisse, deux courses importantes pour l'équipe", a réagi Vanhoucke, cité dans le communiqué.