Il prolonge et annonce sa participation au Tour de France: Tim Merlier débute bien l'année 2025

Tim Merlier va faire son retour sur les routes du Tour de France l'été prochain, quatre ans après sa première et unique participation. Sa présence a été confirmée par Soudal Quick-Step lors de la présentation de l'équipe jeudi.

En plus de sa sélection pour le Tour, Merlier, 32 ans, a reçu une autre bonne nouvelle avec une prolongation de contrat jusqu'en 2028. "Ce sont deux marques de confiance de l'équipe et cette confiance est mutuelle. Plusieurs équipes avaient manifesté leur intérêt mais Soudal Quick-Step a débuté les discussions avec moi à temps. Quand j'étais enfant, je rêvais de rouler pour cette équipe et je suis heureux d'y poursuivre ma carrière", a réagi Merlier.

À lire aussi 15 km pour se remettre en marche: Remco Evenepoel a repris l'entraînement en Espagne

Le champion d'Europe assure cependant que sa prolongation et sa participation à la Grande Boucle ne sont pas liées. "Je suis fier de la manière dont j'ai obtenu ma participation. Pas en tapant du poing sur la table, pas en faisant des déclarations mais simplement par mes prestations. C'est ce dont je suis le plus fier." Sur le Tour, Merlier aura l'occasion de décrocher le maillot jaune lors de la première étape à Lille.