Intermarché-Circus-Wanty s'aligne avec Gerben Thijssen

Vainqueur du Grand Prix Jean-Pierre Monseré et de la Bredene Coxyde Classic, Thijssen connait un bon début de saison. Aimé De Gendt, Baptiste Planckaert, le Norvégien Sven Erik Bystrom, le Néerlandais Taco van der Hoorn et les Français Hugo Page et Adrien Petit figurent également dans l'équipe.

La 77e édition d'A Travers la Flandre se disputera mercredi sur 183,7 km entre Roulers et Waregem.