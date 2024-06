Intermarché-Wanty a réparti les arrivées au sprint entre Gerben Thijssen et Biniam Girmay

La formation Intermarché-Wanty a analysé en profondeur les possibles arrivées au sprint de la 111e édition du Tour de France qui s'élance de Florence samedi. Répartissant ses cartouches entre Gerben Thijssen, le débutant, et l'Érythréen Biniam Girmay, 24 ans.

"Nous avons classé les étapes susceptibles d'arriver au sprint en trois catégories: celles qui conviennent à Gerben, celles pour Biniam et celles plus ouvertes. Pour ces dernières, nous verrons suivant la course qui sera le mieux à même de les disputer", a expliqué le Néerlandais Aike Visbeek, le directeur de la performance chez Intermarché-Wanty vendredi en conférence de presse.

"Pour Biniam, c'est son 2e Tour et il a déjà emmagasiné pas mal d'expérience l'an dernier. Pour Gerben, c'est son premier Tour et son objectif est d'abord d'apprendre. Bien sûr, nous visons de bons résultats pour lui, mais c'est un nouveau terrain pour lui. D'un tout autre niveau. Nous ne lui mettons pas la pression que ce soit bien clair."