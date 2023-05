"J'ai eu ce que je voulais", explique Van Vleuten, en rouge malgré sa deuxième place

Battue de justesse dans un sprint à deux, Annemiek van Vleuten n'a pas remporté la sixième étape du Tour d'Espagne (WorldTour) samedi entre Castro Urdiales et Laredo sur 106,1km, mais elle s'est offert le maillot rouge de leader au classement général. "J'ai eu ce que je voulais. Cela se profile bien, à une journée de la fin", a réagi la Néerlandaise de l'équipe Movistar, victorieuse des trois grands Tours l'an dernier.

"Nous avions un plan que nous avons parfaitement exécuté. Nous savions qu'il y aura une occasion de bordure après environ 35 kilomètres, et le vent y était favorable. Nous nous sommes regroupées en équipe et avons augmenté le tempo." Avec succès, puisque Demi Vollering (SD-Worx) a été rapidement distancée. La Néerlandaise qui dominait le classement général au début de la journée a concédé plus d'une minute.

"Nous ne savions pas que certaines coureuses avaient fait une pause sanitaire à ce moment-là", a expliqué Van Vleuten, après que quelques doutes ont été émis quant au timing de l'accélération orchestrée par Movistar. "Nous avions un plan, et l'avons exécuté. Il ne faut pas s'arrêter à ce moment-là, qui était crucial. Nous avons donc continué à pousser avec l'équipe."