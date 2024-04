Jan Christen, 19 ans, fait coup double dans la 2e étape

Christen, 2e de Milan-Turin le mois dernier, a accéléré à 6 km de l'arrivée de cette étape vallonnée et s'est imposé avec 16 secondes d'avance sur un premier groupe de poursuivants. Le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et l'Italien Thomas Pesenti (JCL Team Ukyo) ont pris les 2e et 3e places.

On retrouve les trois mêmes coureurs au trois premières places du général: Christen est leader avec 20 secondes d'avance sur Lutsenko et 22 sur Pesenti.