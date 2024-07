Jasper Philipsen après sa 3e victoire d'étape: "Je savais qu'on pouvait l'emporter"

Philipsen aura attendu avant de décrocher sa première victoire d'étape (lors de la 10e) mais il lance cette troisième et dernière semaine avec un troisième succès. "Je suis très heureux, ça démontre vraiment l'effort fourni par l'équipe et le fait qu'on peut gagner ensemble", a-t-il commenté au micro de l'organisation.

"Je me sentais bien, j'ai eu un bon jour de repos et je sais que ma condition physique s'est améliorée durant ce Tour de France. J'étais confiant (avant le sprint) et je savais qu'on pouvait viser la victoire si on pouvait bien le mettre en place."