Jasper Schoofs "un peu déçu" de manquer le titre pour 7 secondes

Jasper Schoofs a offert une première médaille à la Belgique lors de l'Euro de cyclisme dans le Limbourg en terminant deuxième du contre-la-montre juniors garçons, mercredi, à Hasselt. "La médaille est chouette, mais je suis bien sûr un peu déçu de manquer l'or pour sept secondes. Cela fait partie de l'apprentissage", a confié le coureur de 18 ans après la course, devancé seulement par le Néerlandais Michiel Mouris.

"Avant la course, je n'aurais pas été satisfait avec une deuxième place, mais à présent je suis quand même content, car j'ai tout donné, je n'ai rien laissé sur la route", a résumé le coureur de l'équipe ACROG-Tormans. "J'ai eu une super journée, mais c'était trop court pour la victoire. Je ne pense pas que j'aurais pu rouler plus vite. Je suis souvent venu m'entraîner ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être aussi bon que possible."

Les juniors ont roulé sur le même parcours de 31,3 km que les élites. "Avec le vent de face, il fallait aller plein gaz pour faire la différence", a raconté Schoofs. "C'était un parcours rapide. Tu commences vraiment le contre-la-montre après avoir quitté le circuit de Zolder. La première partie consiste surtout à rester dans le coup et à ne pas gaspiller trop de puissance."