Comme Eddy Merckx, 300.000 Belges retrouvent chaque année leur liberté de mouvement grâce à cette opération

Tout comme Eddy Merckx qui, à 79 ans, s'est fait placer une prothèse de la hanche, en Belgique, chaque année, plus de 30.000 personnes en bénéficient. La pose de cette prothèse est une opération dont les patients se remettent finalement assez rapidement.

La prothèse est généralement considérée comme la dernière solution en médecine. C'est au chirurgien de déterminer la meilleure option en tenant compte de la taille de la fracture, de son emplacement et de l'état général du patient.

Tout comme Eddy Merckx, Marc Manier vient de se faire poser une prothèse de hanche. Cela fait dix jours qu'il s'est fait opérer et il pédale déjà.

Dans le cas d'Eddy Merckx, la rééducation devrait être relativement rapide, vu son état de forme.

"La prothèse de hanche est quand même une opération dont on se remet aisément et la personne peut vite reprendre appui et abandonner les béquilles. C'est une opération qui est relativement facile à rééduquer", explique Christian Pirard, kinésithérapeute au CHU de Liège.

La piscine pour rééduquer

Aujourd'hui, les prothèses de hanche ont évolué : leur durée de vie a triplé. Chaque année, plus de 30 000 personnes en bénéficient en Belgique. Reste ensuite à bien s'y adapter. De retour à la maison, celui que l'on surnomme le cannibale devra probablement passer par la case piscine.

"Les patients peuvent aller en piscine pour faire leur rééducation, ce qui leur permet d'adapter aussi les exercices, tout en ayant le bénéfice de l'hydrothérapie, donc qui va agir sur la pesanteur, mais également avoir un effet un peu refroidissant, massant", déclare Jean-François Kaux, chef du département de médecine physique au CHU de Liège.

À 79 ans, Eddy Merckx ne devrait, quoi qu'il arrive, plus jamais refaire le Tour de France. Mais connaissant la pugnacité légendaire de notre champion, il n'est pas impossible qu'on le revoie plus vite que prévu sur son vélo.