"L’âge a son impact": quelles conséquences pour Eddy Merckx après sa chute? La réponse d'un spécialiste

Selon Jean-François Hanon, kinésithérapeute orthopédiste du sport, la réponse est oui. "Parce que, tout de même, l'âge a son impact. Une personne plus jeune aura plus facile à récupérer sur le plan musculaire. Ici, nous parlons d'une personne qui, même si elle est sportive et continue à pratiquer une activité physique, rencontrera davantage de difficultés à récupérer musculairement. (...) Les personnes âgées peuvent rapidement perdre leur autonomie et être confrontées à des problèmes du quotidien assez conséquents".

Heureusement, Eddy Merckx peut compter sur le soutien de son entourage pour l’aider à se rétablir le plus rapidement possible.