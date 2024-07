Jonas Rickaert, son équipier Kragh Andersen et Fedorov arrivent hors délais

Jonas Rickaert (Alpecin-Deceuninck), son équipier danois Soren Kragh Andersen et le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan) sont arrivés hors délais lors de la 12e étape du Tour de France, jeudi, et quittent la course.

Les trois coureurs sont arrivés 28 minutes et 40 secondes après le vainqueur, l'Erythréen Biniam Girmay, alors que les délais étaient fixés à 25 minutes et 44 secondes.

Astana Qazaqstan avait déjà perdu un coureur jeudi, le Danois Michael Morkov, positif au covid-19, n'ayant pas pris le départ. Le Néerlandais Fabio Jakobsen (dsm-firmenich PostNL) et l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ont abandonné en cours d'étape. Il s'agit de l'étape avec le plus de coureurs ayant quitté la course depuis le début du Tour. Il reste désormais 162 coureurs en course.