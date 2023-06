Jonas Vingegaard: "Je me suis senti très bien, alors j'ai voulu aller chercher l'étape"

"Je me suis senti très bien, alors j'ai voulu aller chercher l'étape", a déclaré au micro des organisateurs le Danois, qui a placé une accélération à 5,2 km de l'arrivée pour aller l'emporter en solitaire. "C'était le plan que nous avions prévu, je suis très heureux que ça ita fonctionné. Je dois remercier tous mes équipiers qui ont encore fait un super job. La pente devenait bien raide à 6 km de l'arrivée, on a décidé de durcir le tempo avec Tiesj Benoot et Attila Valter pour préparer une attaque. J'ai pu partir en solo, je suis très content".

Vingegaard a signé son 2e succès de la semaine après sa victoire dans la 5e étape qui lui avait permis de prendre le maillot jaune. Au général, le vainqueur du dernier Tour de France devance le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) de 2:11 et l'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) de 2:24, avant la dernière étape, qui se terminera au sommet de La Bastille (1,8 km à 13,7%) après avoir grimpé le Col du Granier, hors catégorie (9,8 km à 8,7%).