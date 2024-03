Jonas Vingegaard signe un beau numéro en solo dans la 5e étape et devient leader

Vingegaard enlève son 5e succès de la saison (la 32e en carrière), après les trois étapes et le général du O Gran Camino fin février.

Samedi, la 6e et avant-dernière étape, entre Sassoferrato et le sommet du Monte Petrano (Cagli), longue de 180 km devrait fixer le classement général de cette 59e édition. La 7e et ultime étape dimanche autour de San Benedetto del Tronto (154 km) est en effet promise aux sprinteurs. On connaîtra alors le successeur au palmarès du Slovène Primoz Roglic.