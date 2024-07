Jonathan Caicedo remporte la 3e étape devant Lennert Van Eetvelt, Lipowitz nouveau leader

L'Équatorien Jonathan Caicedo (Petrolike) s'est imposé au bout de la troisième et avant-dernière étape du Tour de Sibiu (2.1) disputée lundi sur 207,3 km entre Sibiu et le Lac Bâlea en Roumanie. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) a décroché la deuxième place alors que l'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), nouveau leader, complète le podium de l'étape du jour.

Lipowitz prend la première place au classement général au Norvégien Andreas Leknessund (Uno-x Mobility) qui se retrouve deuxième à 20 secondes. Le Néo-Zélandais George Bennett (Israel-Premier Tech) reste troisième à 38 secondes. Van Eetvelt, grâce à sa 2e place, est désormais 4e du général à 1:12 du leader. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) et Lander Loockx (TDT-Unibet cycling) sont respectivement sixième à 1:20 et septième à 1:28.

Mardi, le peloton prendra la route de la quatrième et dernière étape de la 14e édition du Tour de Sibiu. Un parcours de 192,9 km avec un départ et une arrivée à Sibiu et qui comprend trois ascensions répertoriées: Sura Mare (3e cat. de 2,2 km à 4,4%), Blajel (3e cat. de 2,3 km à 5,4%) et Pelisor (3e cat. de 2,1 km à 5,2%).