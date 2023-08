Jonathan Milan quittera Bahrain-Victorious pour Lidl-Trek

"2023 marque certainement un tournant dans ma carrière", déclare Milan. "Je voulais apporter plus de régularité à mes performances et j'y suis parvenu jusqu'à présent. Le Giro a été un moment fort dans cette histoire, et j'y ai aussi beaucoup appris. Mon seul objectif est d'encore m'améliorer et le fait que les gens croient en moi me donne confiance. Chez Lidl-Trek, je veux continuer à grandir, à prendre du plaisir et à faire des résultats. Je suis certain que j'ai fait le bon choix en rejoignant cette équipe pour ce nouveau chapitre de ma carrière."