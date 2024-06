Jordi Meeus termine sur la troisième marche du podium: "J'étais à bloc"

Jordi Meeus est un habitué aux places d'honneur des championnats nationaux. Il s'est classé 2e en 2022 et 4e en 2021 après le titre chez les espoirs en 2020 et une 4e place en 2019. "Je pense que quand on se classe troisième d'un sprint, on peut aussi le gagner. Mais j'avoue que j'étais à bloc", a expliqué Meeeus. "J'aurais certes voulu gagner, mais je suis derrière deux très grands sprinteurs, Jasper Philipsen et Arnaud De Lie, qui a été parfaitement emmené pour s'imposer."

Jordi Meeus, seul de son équipe à Zottegem, a été patient pendant toute la journée. "L'échappée a pris un gros avantage mais, de toute façon je ne pouvais qu'attendre dans le peloton en poursuite."