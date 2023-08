Julie De Wilde est impatiente avant le contre-la-montre mais ignore si elle est à 100%

"Je ne sais pas vraiment dans quel état de forme j'ai terminé le Tour et comment seront mes jambes", explique Julie De Wilde, dubitative. "Je ne suis pas sortie trop fatiguée du Tour, ce qui est bon signe, et j'ai fait quelques entraînements supplémentaires par la suite. Maintenant, je me repose en vue du contre-la-montre de jeudi. Je ne sais pas si je serai à 100%, mais j'espère faire une bonne course et pédaler à mes valeurs normales. Mon ambition ? Peut-être un top 5 chez les Espoirs".

Julie De Wilde a déjà repéré le parcours du contre-la-montre de Stirling une première fois. "Je pense que c'est un beau parcours. Les premières sections sont plates et l'arrivée se fait sur une bosse avec des pavés. Le parcours devient plus délicat vers la fin. Il sera important de ne pas faire d'erreur au début. J'aime faire des courses contre la montre. Parfois, je n'en ai pas toujours envie avant le départ mais cela me donne toujours un sentiment de satisfaction après".