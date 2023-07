Kasper Asgreen résiste aux sprinteurs et gagne la 18e étape, Vingegaard reste en jaune

Kasper Asgreen a remporté la 18e étape du Tour de France, jeudi. Après 184,9 km entre Moûtiers et Bourg-en-Bresse, le Danois de Soudal Quick-Step a devancé le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) et le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X). Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a conservé le maillot jaune.

Asgreen, Abrahamsen et Victor Campenaerts (Lotto Dstny), partis en tout début de course, ont été rejoints par Eenkhoorn à 60 km de l'arrivée. Le quatuor a résisté au retour des sprinteurs et s'est joué la victoire au sprint. Asgreen s'est montré le plus rapide pour décrocher, à 28 ans, la 12e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison.

Le maillot vert Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a réglé le sprint du peloton prenant la quatrième place devant le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek).