Katrijn de Clercq 18e du scratch, Jennifer Valente titrée

Katrijn de Clercq a terminé à la 18e place de la course scratch en cyclisme sur piste lors des Mondiaux de cyclisme, vendredi, à Glasgow. Le titre mondial est revenu à l'Américaine Jennifer Valente.

Après les 40 tours de la piste du Vélodrome Chris Hoy, pour une distance de 10 km, Valente s'est imposée devant la Néerlandaise Maike van der Duin et la Néo-Zélandaise Michaela Drummond.

Valente, 28 ans, est championne olympique et du monde en titre de l'omnium. Sur le scratch, elle avait décroché le bronze à Roubaix en 2021 et l'argent à Berlin en 2020. Elle est aussi quadruple championne du monde (2016, 2017, 2018 et 2020) de la poursuite par équipes.