La 2e étape également annulée, le reste du parcours modifié

Le Tour d'Andalousie, connu aussi sous le nom de Ruta del Sol, devait débuter ce mercredi par une étape de 162,3 km entre Almunécar et Cadiar mais l'organisation a dû annuler l'étape à cause des manifestations d'agriculteurs. Les organisateurs ont expliqué ne pouvoir garantir la sécurité de la course en raison d'un manque d'effectif policiers de la Guardia Civil. La deuxième étape prévue jeudi sur 160 km entre Velez-Malaga et Alcaudete est annulée pour la même raison.

Pour les troisième et quatrième étapes, l'organisation a changé les parcours. La troisième étape sera un contre-la-montre de 5 km à la place d'une étape en ligne de 163 km. Samedi, la quatrième étape réservera un parcours de 100 km dans un circuit local au lieu d'une étape de 166 km.