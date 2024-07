La 3e étape est partie, Philipsen et De Lie prêts à en découdre lors du premier sprint

Le départ officiel de la 3e étape du Tour de France a été donné à 11h38 lundi. Cette étape est la plus longue du Tour avec ses 230,8 km entre Plaisance et Turin, en Italie. Après deux étapes accidentées, les sprinteurs recevront une première occasion d'en découdre.

Maillot vert du dernier Tour de France, Jasper Philipsen est l'un des candidats à la victoire lundi. "Tout le monde a souffert ces deux derniers jours, moi aussi", a commenté le coureur d'Alpecin-Deceuninck avant le départ. "Ce n'était pas facile et il n'y aura pas beaucoup de jambes fraiches aujourd'hui."

Le premier sprint massif est attendu dans le Piémont. "Et c'est toujours excitant", souligne Philipsen. "Il y a beaucoup de gars rapides sur le papier. Bien sûr, j'espère que je pourrai me battre une première fois. Tout le monde voudra marquer gagner directement. Nous n'en sommes qu'au troisième jour et les nerfs sont déjà tendus chez tous les sprinteurs."