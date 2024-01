La championne du monde néerlandaise Fem Van Empel remporte le GP Sven Nys

Déjà lauréate en 2023, alors qu'elle était championne d'Europe, van Empel s'est imposée en solitaire et signé une 13e victoire cette saison après 47 minutes et 12 secondes d'efforts. Sa compatriote Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) qui s'était imposée dans cette course le jour de l'an en 2022, a franchi la ligne 25 secondes plus tard. La dernière marche du podium est revenue à la jeune Canadienne Ava Holmgren (Lidl Trek) à 3:15.

Sanne Cant (Crelan-Corendon), la championne de Belgique, a fini 4e à 3:59 devant l'Américaine Clara Honsinger (EF Education-Tibco-SVB), 5e à 4:13.