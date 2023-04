La Doyenne s'est élancée de Liège

La 109e édition de (Liège-Bastogne-Liège) s'est élancée dimanche matin à 10h30 du Quai des Ardennes à Liège. Les deux derniers vainqueurs, Tadej Pogacar en 2021 et Remco Evenepoel en 2022, sont les deux grands favoris de cette Doyenne, qui constitue le premier duel de l'année entre le Slovène et le Belge.

Dix des onze côtes du parcours se situent dans la seconde partie du parcours, sur la route du retour vers la cité ardente, où l'arrivée sera jugée Quai des Ardennes vers 16h35 après 258,1 kilomètres de course.

Tosh Van der Sande et le Néerlandais Sam Oomen (Jumbo-Visma), positifs au Covid, ainsi que l'Italien Samuele Battistella (Astana) n'ont pas pris le départ.

Le tracé a été modifié, avec notamment une version inédite de la montée de La Redoute et la réapparition de la côte des Forges dans le final, multipliant les options pour les deux favoris, mais aussi pour les outsiders en quête de solutions pour créer la surprise. Parmi ceux-ci, on point Mattias Skjelmose, Tom Pidcock, Ben Healy, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov, Romain Bardet ou encore Michael Woods. Julian Alaphilippe, 2e en 2015 et 2020, est là pour épauler Evenepoel en quête d'un doublé.

S'il s'imposait ce dimanche, le champion du monde deviendrait le premier coureur à s'adjuger la Doyenne deux années de suite depuis l'Italien Michele Bartoli (1997, 1998), et le 6e coureur belge à réussir le doublé liégeois après Léon Houa (1892, 1893, 1894), Louis Mottiat (1921, 1922), René Vermandel (1923, 1924), Fred De Bruyne (1958, 1959) et Eddy Merckx (1971, 1972, 1973).

En cas de victoire, Pogacar, qui reste sur deux succès à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne, deviendrait le troisième coureur à réussir le triplé des classiques ardennaises la même saison, après l'Italien Davide Rebellin en 2004 et Philippe Gilbert en 2011.