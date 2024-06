La Néerlandaise Anna van der Breggen de retour à la compétition après 3 ans d'absence

La Néerlandaise, championne olympique et double championne du monde sur route, s'étaient retirée du peloton il y a trois ans. "La motivation est totalement revenue", a-t-elle expliqué jeudi en conférence de presse.

Anna van der Breggen, 34 ans, a signé un contrat de deux ans. Elle occupait depuis 2022 un poste de team manager au sein de l'équipe néerlandaise de cyclisme. "Je trouve ce rôle magnifique et c'est un vrai challenge, mais je réalise que je peux encore le faire dans dix ans. Si je veux revenir sur le vélo, c'est maintenant ou jamais. Je suis super impatiente. C'est très excitant. Si je n'avais pas cette motivation et ces sentiments, je ne serais pas capable de revenir. C'est pour ça aussi que j'avais décidé d'arrêter après les JO de Tokyo en 2021, je me sentais tellement fatiguée. J'étais capable de gagner encore des courses, mais physiquement et mentalement, c'est tellement usant. J'ai vu le cyclisme sous un autre angle pendant trois ans et je sens que la motivation pour le cyclisme et la volonté sont totalement revenues. Mon état d'esprit est différent aussi. Je me sens moins focalisée sur la victoire et les objectifs, je ressens surtout le privilège de pouvoir rouler et d'être à nouveau une athlète. Il s'agit moins d'une question de succès que de prendre du plaisir sur le vélo, même si je reste une gagnante. Mais je me sens toujours une compétitrice".