La saison 2024-2025 comptera huit manches et débutera le 20 octobre à Ruddervoorde

Après Ruddervoorde, le Superprestige s'installera ensuite à Overijse (27 octobre) puis à Niel (11 novembre) et à Merksplas (16 novembre). Les cinquième et sixième manches de ce critérium de régularité auront lieu durant les fêtes de fin d'année avec les manches de Mol (23 décembre) et Diegem (30 décembre). Les deux dernières manches sont prévues en 2025 à Gullegem (4 janvier) et Middelkerke (8 février). Par rapport à la saison dernière, les manches de Mol et Gullegem remplacent celles de Boom et Heusden-Zolder.

En 2023-2024, Eli Iserbyt avait remporté le classement général chez les messieurs et la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado s'était imposée chez les dames.

Le calendrier 2024-2025

Dimanche 20 octobre 2024: Ruddervoorde

Dimanche 27 octobre 2024: Overijse

Lundi 11 novembre 2024: Niel

Samedi 16 novembre 2024: Merksplas

Lundi 23 décembre 2024: Mol

Lundi 30 décembre 2024: Diegem

Samedi 4 janvier 2025: Gullegem

Samedi 8 février 2025: Middelkerke