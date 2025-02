La tuile au Tour d'Algarve: Arnaud De Lie jette l'éponge à cause de ses allergies

"Arnaud est trop gêné par des allergies et, par précaution avant les prochaines classiques, ne prendra pas le départ du contre-la-montre d'aujourd'hui", a écrit Lotto sur X. De Lie, 22 ans, avait tout de même terminé quatrième et troisième des deux étapes de sprint au Portugal ces derniers jours.

Le contre-la-montre de dimanche, à l'Alto do Malhao, est long de 19,6 kilomètres, avec un final très difficile. Samedi prochain, De Lie participera à le Circuit Nieuwsblad, l'ouverture de la saison cycliste belge. Trois jours plus tard, il participera également à la course d'ouverture wallonne l'Ename Samyn Classic.