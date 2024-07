Laurens De Plus, premier Belge de l'étape, n'avait "pas l'explosivité de Carapaz ou Yates"

Quatrième de la 17e étape du Tour de France à SuperDévoluy, Laurens De Plus (INEOS Grenadiers) a franchi la ligne d'arrivée en tant que premier Belge du jour. Il n'a cependant pas pu se battre pour la victoire d'étape en raison, selon le Ninovite, de son manque d'explosivité.

De Plus n'a pas pu répondre aux offensives du futur vainqueur d'étape Richard Carapaz et de Simon Yates dans l'avant-dernière montée du jour, le col du Noyer. "Je n'avais pas leur explosivité", a-t-il reconnu au micro de Sporza à l'arrivée. "C'est mon point faible: je suis un peu un diesel. J'ai tout de même maintenu un tempo élevé jusqu'au sommet, mais je ne suis pas parvenu à rentrer. J'ai tout donné."

La 17e étape a été particulièrement rapide. "Comme chaque jour sur ce Tour, cela a été à fond dès le départ. C'est incroyable", a soufflé De Plus. "Je pense que tout le peloton voulait être dans l'échappée aujourd'hui. Nous aussi évidemment. C'était une sérieuse bagarre et à un moment, j'avais quelque peu abandonné l'affaire, après m'être sérieusement mis dans le rouge à la suite d'une tentative avec Christophe Laporte et Javier Romo. Mais finalement, j'ai quand même réussi à prendre la bonne échappée".