Laurenz Rex: "Ma 9e place est le plus beau cadeau pour mon équipe"

"Je suis rentré en troisième position dans la Tranchée d'Arenberg, j'ai tenu ma position", a expliqué Laurenz Rex, 21e de Paris-Roubaix lors de sa première participation en 2021. "Je savais que j'étais avec les favoris et que je devais tout faire pour tenir le coup dans ce groupe avec Van Aert et Van der Poel. Le rythme était très élevé et c'est devenu très dur. J'ai n'ai finalement pas pu suivre le tempo mais je suis resté avec Walscheid et nous avons roulé ensemble pendant près de 50 kilomètres en donnant tout. Nous nous comprenions bien et nous étions conscients que nous voulions arriver dans le top 10. Nous nous sommes littéralement vidés. Faire mieux aurait été impossible. Je suis très heureux de ma 9e place. Je savais que j'étais en forme, mes jambes tournaient très bien depuis le début de semaine."

Rex a pu jouer sa carte dans une équipe d'Intermarché décimée par les blessures. "Je suis content pour mon équipe, je pense à la malchance que nous avons connue jusqu'ici. Je pense entre autres à Biniam Girmay qui a lourdement chuté au Tour des Flandres, mais aussi à Adrien Petit qui me soutient comme un frère, qui me conseille tout le temps. Mon résultat à Roubaix est le plus beau cadeau que je pouvais faire à mon équipe que je remercie pour la confiance qui m'a été donnée sur toutes les classiques. Il faut beaucoup de chance pour se hisser dans le top 10 de Paris-Roubaix. C'est ma course la plus folle, ma préférée."