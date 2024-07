L'Australien Luke Plapp opéré après une chute, le parcours du contre-la-montre critiqué

Sur les routes détrempées de la capitale française, l'Australien est tombé et a heurté de plein fouet l'asphalte. Il n'a pas été le seul à chuter samedi. Dans la délégation belge, Lotte Kopecky a vu sa chance de médaille s'envoler à cause d'une glissade, menant à une légère chute. L'Américaine Taylor Knibb a vécu un véritable calvaire et a chuté à trois reprises, alors qu'elle avait réalisé le meilleur temps au premier point intermédiaire.

L'Allemande Antonia Niedermaier a parlé d'un parcours rempli de "savon". De nombreux coureurs ont donc pris les virages très lentement. L'Union cycliste internationale (UCI) a critiqué le fait que les coureurs n'aient pas été autorisés à explorer le parcours avant leur contre-la-montre. Selon l'Allemand Maximilian Schachmann, qui a terminé 9e, le départ n'aurait pas dû être autorisé.