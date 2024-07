Le coureur italien Matteo Moschetti heurté par un camion pendant un entraînement

La formation cycliste Q36.5 Pro Cycling a confirmé mercredi que son coureur Matteo Moschetti, 27 ans, avait été heurté par un camion lors d'un entraînement dans la région de Milan mardi. Il a immédiatement été transporté en hélicoptère à l'hôpital de Niguarda où, selon les médias transalpins, un diagnostic sévère a été dressé: fracture de la clavicule et de deux vertèbres du cou ainsi que des éraflures et lésions au visage.

Q36.5 Pro Cycling n'a pas confirmé les blessures, mais "fournira rapidement des mises à jour supplémentaires sur l'état et les blessures de Matteo dès qu'elle aura plus d'informations. Les pensées de l'équipe sont entièrement tournées vers Matteo et nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a avancé la formation suisse sur X (ex-Twitter).

Cette saison, le sprinter italien a récolté plusieurs places d'honneur notamment, lors de la Clasica de Almeria (deuxième), du Grand Prix de l'Escaut (huitième), du Veenendaal-Veenendaal (quatrième), du Tour du Limbourg (sixième) et de la Brussels Cycling Classic (cinquième). Moschetti, qui devait effectuer son retour à la compétition au Tour de Tchéquie, a remporté neuf victoires chez les professionnels.