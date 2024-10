Le cross Ruddervoorde donne le coup d'envoi du Superprestige 2024/2025

Le Superprestige comprend huit manches, avec à chaque fois une course masculine et une course féminine. Dans chaque catégorie, des points sont attribués à l'issue de la course aux quinze premiers. Le vainqueur engrange 15 points, le deuxième 14, le troisième 13, le quatrième 12, le cinquième 11 et ainsi de suite jusqu'au quinzième qui prend un point. A la fin de la saison, le coureur et la coureuse avec le plus de points remportent le Superprestige.

Les participants ne sont pas obligés de participer à toutes les épreuves, mais en cas d'égalité de points au classement final, la priorité est donnée au coureur ayant pris le départ dans le plus grand nombre de courses, précise le règlement. Le nombre de victoires intervient comme deuxième critère, suivi du résultat lors de la dernière course. Les vainqueurs des deux catégories empocheront chacun 25.000 euros.