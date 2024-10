Le Néerlandais Harrie Lavreysen écrit l'histoire avec un 16e titre mondial

Avant le début des Mondiaux 2024, le Français Arnaud Tournant était seul le pistard le plus titré avec 14 succès. À Ballerup, Lavreysen (27 ans) a égalé ce record, avec l'or conquis sur la vitesse par équipes, avant de l'améliorer en décrochant les lauriers sur le kilomètre. Le titre conquis sur la vitesse individuelle porte donc son nombre de sacres à 16.

Au total, Harrie Lavreysen a gagné six fois l'épreuve de vitesse par équipes, six fois l'épreuve de vitesse individuelle, trois fois le keirin et une fois le kilomètre. Aux championnats du monde 2024, il a remporté trois des quatre disciplines sur lesquelles il s'est aligné, étant éliminé en huitièmes de finale du keirin.