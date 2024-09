Le peloton est en route: tout savoir sur la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne

La dernière étape du Tour de Grande-Bretagne se dispute ce dimanche, entre Lowestoft et Felixstowe sur 158 km. Le parcours, relativement plat, devrait sourire aux sprinteurs.

> Suivez l'étape en direct sur RTL Play

C'est parti pour la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne, ce dimanche ! Le peloton rejoindra Felixstowe après 158 kilomètres d'effort, les derniers dans cette édition 2024.

Le parcours n'est pas le plus complexe de l'épreuve et sera composé en majortié de parties plates. Trois sprints intermédiaires sont prévus, à Beccles, Aldeburgh et Grundisburgh. Sauf surprise, ce sont donc les sprinteurs qui devraient pouvoir s'illustrer une dernière fois cet après-midi.