Le traditionnel Putte-Kapellen referme la saison belge de cyclisme sur route

Le rideau sera tiré sur la saison de cyclisme sur route en Belgique, mardi, avec la course de Putte-Kapellen. Le "Prix de Fermeture" qui se déroule à la frontière belgo-néerlandaise, en est à sa 89e édition. Les professionnels auront une dernière occasion de jouer la gagne au bout des 149,45 kilomètres du critérium.

Après 8,97 kilomètres d'ouverture, le peloton affrontera huit tours du circuit local de 17,56 kilomètres. Parmi les équipes seront représentées Tarteletto-Isorex, l'équipe de développement de Soudal Quick-Step, VolkerWessels, Metec-Solarwatt, Diftar et Beat. L'organisation a annoncé plus de 100 participants, ce dont elle se réjouit étant donné que beaucoup d'équipes ont déjà accordé congé à leurs coureurs et à leur staff à une période aussi tardive.

L'année dernière, le Néerlandais Coen Vermeltfoort avait enlevé la victoire devant ses compatriotes David van der Poel et Jordan Habets. Le riche palmarès de la course historique comprend de prestigieux noms tels que ceux d'Eddy Merckx, Roger Swerts, Frans Van Looy, Herman Van Springel, Adrie van der Poel, Tom Steels, Wilfried Peeters, Steven de Jongh, Nick Nuyens, Jens Debusschere, Nacer Bouhanni ou encore Arne Marit.

Le départ sera donné aux alentours de midi, avec une arrivée prévue vers 15h35.