Le vainqueur d'étape Pavel Bittner prolonge son contrat avec l'équipe dsm-firmenich PostNL

Bittner a rejoint l'équipe des jeunes de dsm-firmenich PostNL en 2021. Il a rapidement montré son potentiel au niveau U23 et a gravi les échelons. À la mi-2022, il a été promu au sein de l'équipe WorldTour. En plus de sa victoire d'étape à la Vuelta, il a également remporté cette saison deux étapes et le classement par points du Tour de Burgos.

"Je crois qu'il y a encore beaucoup à apprendre avec l'équipe", a déclaré Bittner dans un communiqué. "Nous avons fait beaucoup de progrès depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2021, et maintenant je me sens vraiment chez moi ici. Depuis mon passage par l'équipe des jeunes, je pense avoir vraiment grandi. J'ai été entouré de bonnes personnes qui ont veillé à ce que nous ne manquions aucune étape dans mon développement."